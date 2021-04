0 Facebook Furto nel Casertano, due ragazzini rubano un’auto in 30 secondi: il video diventa virale Cronaca 14 Aprile 2021 21:22 Di redazione 2'

E’ diventato virale il video che vede protagonisti due ragazzi giovanissimi, intenti a rubare un’automobile. Il furto è avvenuto in pieno giorno, nei pressi del cimitero di Orta di Atella. I baby rapinatori sono rapidissimi, in pochi secondi riescono a mettere a segno il tiro e portano via una Range Rover.



Ad immortalare i due giovani sono state le telecamere di videosorveglianza della zona. Nel filmato si vede tutta la dinamica del furto. I ladri prima si avvicinano all’auto in sella a uno scooter, poi il passeggero davanti scende e si accosta alla portiera dell’auto, riuscendo a disattivare l’antifurto e a salire in macchina dal finestrino. Infine scappa con la Range Rover mentre il complice lo segue a ruota.

A denunciare il caso è stato l’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, tramite un video segnalazione pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Lucabbè, la gente deve mettere il piatto a tavola! Giustificheranno in questo modo anche questi BRAVI RAGAZZI che hanno rubato in 30 secondi questo SUV? Credo sia superfluo specificare che chi delinque oggi, lo faceva anche prima della pandemia e che i tanti lavoratori, oggi in difficoltà, meritano rispetto e non vanno associati a questi farabutti! Ci sono troppi furti e rapine impuniti, la GENTE per BENE non merita questo”.

