Spaventoso incidente in via Orazio, auto si ribalta: giovane di 26 anni in codice rosso Cronaca 12 Aprile 2021 08:09 Di redazione 1'

Paura in via Orazio, nel quartiere Posillipo di Napoli, per un terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di domenica intorno alle 14. Un’automobile, guidata da un giovane di 26 anni, per dinamiche che sono ancora da chiarire, si è ribaltata.

Auto si ribalta in via Orazio

Immediato l’arrivo dei soccorsi, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, hanno estratto il ragazzo, l’hanno immobilizzato e condotto in codice rosso in ospedale. In un primo momento sembrava che il ventiseienne fosse cosciente e non in pericolo di vita. Ma soltanto in questo lunedì si conosceranno le reali condizioni del giovane e se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto sono giunti Carabinieri e Polizia Municipale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da comprendere come abbia fatto l’auto del ragazzo a capovolgersi, probabilmente complice la forte velocità, il conducente potrebbe aver perso il controllo della vettura. La notizia dello spaventoso incidente è iniziata a circolare sui gruppi social legati al territorio, in tanti hanno condiviso l’immagine della macchina capovolta e hanno domandato cosa fosse successo.