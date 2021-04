0 Facebook Rissa tra giovani a Materdei, calci e pugni in strada Rissa tra giovani a Materdei. È diventato virale il video di un branco di giovani che ha scatenato un furiosa lite a ridosso della metro Cronaca 9 Aprile 2021 14:14 Di redazione 1'

Decine di ragazzini che litigano e si prendono a calci e pugni in piazza Scipione Ammirato, quartiere Materdei, all’altezza della fermata della metropolitana. Il video della violenta rissa è stato pubblicato sui social ed è diventato virale.

Come riportato da Il Mattino, i passanti e coloro che entravano e uscivano dalla Linea 1, si sono trovati di fronte al caos più assoluto. Dalle immagini è stato possibile guardare scooter che andavano avanti e indietro, giovani che cadevano a terra e venivano lanciati contro i cassonetti dell’indifferenziata.

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri. Ancora non è chiaro il motivo della mega rissa. Così come non è stato accertato se i gruppi di teppisti si siano dati appuntamenti per sfidarsi e darsele di santa ragione. Il filmato ha indignato i napoletani e scatenato molte polemiche.

Il video pubblicato da Giuseppe Crimaldi de Il Mattino –