Napoli, festa abusiva in hotel: scatta il blitz Cronaca 9 Aprile 2021

Era stato tutto organizzato per bene: i palloncini, il buffet per mangiare, il dj per suonare e la musica per ballare. Però il baccano e la voglia di strafare hanno allarmato i vicini che hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Così gli agenti della Polizia, reparto della Prevenzione generale sono intervenuti in un hotel sito in via Nicola Mignona a Napoli. All’interno hanno trovato 18 persone, tutte giovani, che facevano festa in barba alle norme anti covid.

Tutti i presenti, compresi i clienti, i dj e il titolare della struttura, sono stati denunciati e sanzionati. Qualcuno, secondo quanto riportato da Teleclub, ha anche tentato – inutilmente – la fuga. L’albergo è stato chiuso per 5 giorni.