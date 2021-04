0 Facebook Petrolio e camorra, le centinaia di euro in contanti e l’intercettazione a Gabriel Garko: “Strappalo!” Intercettato Gabriel Garko. L'attore non è indagato. L'indagine che ha portato a 70 arresti e al sequestro di 1 miliardo di euro Cronaca 8 Aprile 2021 18:41 Di redazione 2'

Non è indagato ma il suo nome è spuntato nelle intercettazioni che hanno visto coinvolta la ‘Regina’ del petrolio, ovvero Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz. Stiamo parlando dell’attore Gabriel Garko.

Di lui sono emersi dei dialoghi per un contratto pubblicitario di cui l’ex modello fece da testimonial per la Maxpetrol. Nelle registrazioni si parla di un contratto siglato a marzo del 2019 e che prevedeva pagamenti pari a 250 mila euro, di cui 150 mila in contanti.

Intercettato Gabriel Garko

Questi gli audio incriminati pubblicati da Teleclub:

«Si era parlato del contratto in un certo modo…poi a me è arrivato un contratto fatto in un altro…»

-«No…Gabriel no!»

-«Il contratto era da 200.000!»

-«E da quanto doveva essere 250.000?»

-«Il contratto doveva essere da 100!»

-«Abbiamo detto che dopo strappiamo tutto!»

-«Cosa?»

-«Quel contratto lo strappo!»

-«No…quello valido!»

-«Scusa…noi abbiamo stabilito 250… 50 te li ho dati, ne rimangono 200…»

-«100 in nero e 100 fatturato…sul contratto va messo solo il fatturato!»

-«Va messo solo l00?»

-«E certo!»

-«E non 200…»

-«Eh no!»

-«E va bene!!»

-«Per questo che ti volevo parlare…se mi arriva il contratto con tutti i 200…»

-«Adesso, la settimana prossima firmiamo il contratto e ti do una parte …alla fine dei lavori e basta».

-«Il cash prima del contratto!»

-«Va bè…tanto a distanza di…»

-(Risata divertita) «Il cash sì, perchè il cash non è scritto sul contratto…».

La vicenda ha riguardato il maxi blitz di oggi, eseguito su scala nazionale, da parte della Guardia di finanza che ha portato a 70 arresti e a un super sequestro di circa 1 miliardo di euro. L’inchiesta dovrebbe dimostrare il rapporto tra camorra e ‘ndrangheta rispetto al business dei carburanti.