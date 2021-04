0 Facebook Denise Pipitone, la guardia giurata che aveva visto la piccola: “Da 17 anni vivo col rimorso” Cronaca 8 Aprile 2021 21:26 Di redazione 3'

Parla di nuovo di Denise Pipitone, la bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo. Felice Grieco, la guardia giurata che il 18 ottobre 2004 vide a Milano “una bambina somigliante a Denise in compagnia di un gruppo di rom” e chiamò la polizia, non si dà pace.

“Purtroppo sono 17 anni che io vivo con il rimorso di non aver agito d’impulso, anche se sarei andato nell’errore. Quel giorno non me la sentii. In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte persone per questa cosa. Tutti dicono che avrei dovuto prenderla e portarla via, che io essendo una guardia giurata avrei potuto farlo. Si sbagliano di grosso. Non potevo fare niente”, ha dichiarato la guardia giurata in una intervista ad Iceberg in onda questa sera su Telelombardia. “Quella mattina verso le 12 il direttore della banca mi invitò ad allontanare un ragazzino che disturbava. Appena girato l’angolo mi trovai davanti un’altra bambina che colpì subito la mia attenzione, assomigliava molto a Denise Pipitone”, ha detto Grieco nell’intervista.

Grieco era convinto potesse trattarsi proprio della figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Aveva visto le foto di Denise nel momento in cui la vicenda era arrivata in televisione. “Per me era proprio lei. Chiamai prima mia moglie, subito dopo la polizia – ha detto nell’intervista – chiesi di poter intervenire con una scusa, ma mi fu detto di aspettare il loro intervento. Feci anche il famoso video, mi dissi che almeno così avevano una faccia da riconoscere, da controllare. Per trattenere il gruppo di rom chiesi alla bimba se volesse mangiare qualcosa, mi rispose: una pizza. La polizia arrivò molto tardi, quella mattina ci fu un omicidio al Niguarda. Il gruppo con la bambina si allontanò. La bambina parlava perfettamente italiano”. “Tempo dopo – ha detto ancora Grieco – incontrai a Milano Piera Maggio, proprio sul luogo della mia segnalazione. Si arrabbiò molto con me. La capisco”.

La mamma della piccola Denise non ha mai smesso di lottare. Questa mattina ha scritto facendo riferimento alla vicenda della ragazza russa, di aver sperato “senza mai perdere quella sana lucidità che dall’inizio della segnalazione abbiamo avuto”. E ha assicurato che continuerà a cercare Denise, definita dai genitori “la figlia di tutta Italia”.