Tragedia in casa, moglie trovata morta dal marito: aveva solo 34 anni
Cronaca 7 Aprile 2021

Dramma in casa questa mattina a Sant’Arpino, comune del casertano al confine con Sant’Antimo. Una 34enne, giovane moglie, è stata trovata priva di vita dal marito. L’episodio è accaduto poco prima delle 8 nell’abitazione di via Martiri Atellani dove vivono i due coniugi.

Il marito, insospettito dal fatto che la moglie non si fosse ancora alzata, è andato a svegliarla. Ha provato a chiamarla non ottenendo risposta. Dopo qualche istante di smarrimento si è accorto che qualcosa di terribile era accaduto.

L’uomo ha provato a chiamare i soccorsi ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali.