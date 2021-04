0 Facebook Il dramma di Aldo e Alessio, hanno perso un figlio: il racconto della coppia di Uomini e Donne Spettacolo 6 Aprile 2021 08:18 Di redazione 2'

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno vissuto un momento terribile proprio in prossimità delle festività di Pasqua. L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasto in silenzio sui suoi profili social, ma la compagna ci ha tenuto a inviare un messaggio dopo che si è sparsa la notizia che avesse perso un figlio.

“Spero abbiate passato una serena Pasqua circondati dai vostri cari, sono loro il nostro vero punto di forza – ha scritto a corredo di uno scatto che la ritrae abbracciata al marito e ai due figli – colgo l’occasione per ringraziare ognuno di voi”. Alessia Cammarota non ha quindi voluto apertamente parlare di quello che è successo, ma indirettamente ha confermato le voci e ha ringraziato per l’enorme mole di messaggi di sostegno e solidarietà che ha ricevuto nelle ultime ore. I due hanno infatti perso un figlio per aborto: un dolore davvero difficile da metabolizzare.

Doveva essere un maschietto, il terzo dopo Niccolò e Leonardo, i loro primi due figli che rimangono una ragione di vita per superare anche questo evento drammatico. Nessuno ha avuto il coraggio di chiedere ulteriori dettagli: almeno in questo caso tutta l’utenza dei social ha rispettato il momento di grande dolore della coppia, evitando commenti e domande fuori luogo. L’ex tronista è invece rimato in silenzio.