0 Facebook La diretta Instagram, poi lo schianto fatale: chi erano e come sono morti Carlo, Luigi e Matteo Cronaca 4 Aprile 2021 12:29 Di redazione 1'

Uno schianto frontale che ha insanguinato la Pasqua. Un incidente violento che ha causato la morte di quattro persone, di cui tre giovanissime. È accaduto nella notte di ieri, sulla Casilina, altezza San Vittore.

Tra Frosinone e Cassino, quasi ai confini con la Campania, hanno perso la vita Claudio Amato, Luigi Franzese, Carlo Romanelli e Matteo Simone. Tutti e quattro erano originari di Mignano Montelungo, località in provincia di Caserta.

Amato, residente a Campo Zilione, aveva 52 anni. Come riportato da Frosinone Today, era uscito per comprare le pizze e stava facendo ritorno a casa. Lavorava in una fabbrica di Rocca d’Evandro.

Luigi, invece, stava facendo una diretta Instagram prima del sinistro mortale. Non è escluso che molti amici connessi abbiano assistito alla tragedia. Figlio di un agente di Polizia impiegato presso la Questura di Caserta, andava alla stessa scuola di Matteo: l’Itis di Cassino, lo scorso anno hanno sostenuto la maturità.

Carlo avrebbe dovuto diplomarsi a giugno, frequentava l’ultimo anno del liceo classico ‘Carducci‘ di Cassino. I genitori, molto conosciuti, gestiscono una ditta di trasporto pubblico.