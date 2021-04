0 Facebook Dramma a Mariglianella, giovane di 20 anni si toglie la vita: trovato impiccato dalla madre Cronaca 2 Aprile 2021 12:53 Di redazione 1'

Tragedia nel Nolano, giovane di 20 anni si toglie la vita: corpo ritrovato dalla madre. E’ accaduto nel comune di Mariglianella nel pomeriggio di giovedì. La drammatica notizia è stata riportata dal quotidiano Il Roma.

Giovane di 20 anni si toglie la vita a Mariglianella

La madre del ventenne è entrata in casa e ha trovato il corpo del figlio impiccato. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sotto choc la donna. Intervenute anche le forze dell’ordine per compiere tutti gli accertamenti del caso. Non si conoscono i motivi dell’insano gesto, né pare che il ragazzo abbia lasciato un bigliettino.

La notizia della tragica morte del ventenne si è diffusa velocemente a Mariglianella lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. Molti i messaggi di cordoglio che stanno circolando sui social da parte di chi non riesce a credere a una simile tragedia.