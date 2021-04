0 Facebook Un Posto al Sole, “Viola verrà trovata morta”: l’annuncio dell’attrice sconvolge i fan Spettacolo 1 Aprile 2021 19:18 Di redazione 1'

“Addio per sempre Viola. Purtroppo proprio oggi che sul gruppo fans di UN POSTO AL SOLE è stata fatta una petizione per salvare il mio personaggio, ho ricevuto la chiamata dagli autori che mi hanno comunicato che a breve verrà ritrovato il cadavere di Viola esanime e martoriato in fondo ad un fiume. Decomposto. Quindi dopo 20 anni di lunga serialità, non mi sarà data la possibilità di girare nemmeno la mia morte in pace. Con Eugenio che mi cercherà per mari e per monti per almeno un anno. Mi dispiace solo dovervelo comunicare proprio oggi, attraverso un post”.

Scrive Ilenia Lazzarin sconvolgendo i suoi fan, ma poco dopo svela che si trattava solamente di un pesce d’aprile.

Scampato pericolo dunque per coloro che amano il personaggio di Viola.