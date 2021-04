0 Facebook Giugliano piange Antonio Frascogna, padre di famiglia molto conosciuto dalla comunità Cronaca 1 Aprile 2021 17:47 Di redazione 1'

Dolore a Giugliano per la morte di Antonio Frascogna, padre di famiglia deceduto. Era un uomo molto conosciuto in città, fratello della collega Teresa Frascogna, giornalista dell’emittente Televomero.

Addio ad Antonio Frascogna

La notizia della morte di Antonio Frascogna si è diffusa velocemente nei gruppi legati al territorio. In quello ‘Giuglianesi Orgogliosi‘ sono moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno comparendo in suo ricordo. Tutti lo descrivono come un padre amorevole e un marito attento. La sua scomparsa è una grande perdita per la comunità.

“Antonio eri una persona umile, rispettosa e generosa come pochi. Intercorreva una reciproca stima tra noi. Resterai sempre nel cuore di tutti coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerti. Riposa in pace Antonio… Condoglianze alla famiglia”, questi e tanti altri i messaggi per Antonio Frascogna.