Dramma a Teano, ragazza di 16 anni cade nel vuoto dal balcone di casa mentre fa un selfie
Cronaca 1 Aprile 2021

Tragedia a Teano, in provincia di Caserta. Una ragazza di 12 anni è precipitata nel vuoto dal balcone della casa in cui vive con i genitori mentre faceva un selfie. L’appartamento si trova al secondo piano. E’ accaduto in via Unità d’Italia, la tragica notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Ragazza di 12 anni precipita nel vuoto a Teano

La giovane ha fatto un volo di diversi metri ed è caduta al suolo. Sembrerebbe che sia rimasta in terra per diversi minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, l’hanno immobilizzata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Le sue condizioni in un primo momento erano apparse gravi, ma per fortuna pare sia fuori pericolo.

Sul luogo del dramma sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale che hanno raccolto le prime testimonianze sull’accaduto. Sconvolta la famiglia della giovane, così come la comunità del quartiere.