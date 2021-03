0 Facebook Modella 33enne decapitata dal fidanzato, era geloso perché vinceva ai concorsi di bellezza Cronaca 31 Marzo 2021 16:47 Di redazione 2'

Orrore in Russia, nella cittadina di Novodvinsk , dove Olga Shlyamina, una donna di 33 anni mamma di due figli, è stata trovata decapitata in un bosco. Per l’omicidio è stato arrestato il fidanzato, che avrebbe commesso l’atroce gesto in preda alla gelosia.

La donna infatti, lavorava come modella e per lavoro partecipava a molti concorsi di bellezza. Il compagno, identificato solo come Vyacheslav, convinto lei sfruttasse quei concorsi di bellezza per flirtare con altri uomini ha deciso di punirla, uccidendola. La 33enne era scomparsa dalla sua casa il 20 marzo scorso, i familiari non avendo sue notizie da giorni hanno lanciato l’allarme. Il corpo mutilato di Olga è stato ritrovato senza vita dopo 5 giorni.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, l’uomo dopo averla invitata a fare una passeggiata nel bosco, ha inveito contro di lei, accusandola di averlo tradito e poi l’ha colpita a morte. La donna è stata decapitata e il suo corpo è stato poi occultato. L’uomo, fermato il giorno dopo il ritrovamento del corpo, avrebbe reso una confessione parziale ammettendo solo di averla picchiata.