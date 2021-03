0 Facebook Dramma in famiglia: padre e figlia uccisi dal Covid, la donna lascia due figli News 30 Marzo 2021 14:48 Di redazione 2'

Sono stati ricoverati per il Covid-10, padre e figlia, morti a pochi giorni di distanza, senza potersi salutare per l’ultima volta. Il dramma ha sconvolto la famiglia. Angela Petruzzelli, 45 anni, il papà Raffaele, 70, erano stati ricoverati in due Terapie Intensive, di due ospedali diversi.

Il dramma è avvenuto ad Altamura, in Puglia. La prima a spegnersi dopo essere risultata positiva al Coronavirus è stata la Angela, sposata con un noto imprenditore e mamma di due figli adolescenti. La quarantacinquenne è morta nella notte tra venerdì e sabato scorso nell’ospedale Dimiccoli di Barletta. Poche ore dopo si è spento il padre, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Fabio Perinei di Altamura.

Il cordoglio sui social dove anche la sindaca parla della famiglia di Angela e Raffaele come “bravissime persone, colpite da una tragedia ancora più grande perché hanno perso due persone che lasciano figli e nipoti adolescenti”. Tanti anche i messaggi apparsi sui social per ricordare padre e figlia. “Una super donna, educata, brava, con il sorriso sempre stampato sul viso e un occhio di riguardo sempre per tutti”, il post di una amica per ricordare la quarantacinquenne.