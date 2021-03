0 Facebook Dramma a Marano, donna precipita dal balcone della sua abitazione Cronaca 30 Marzo 2021 17:47 Di redazione 1'

Dramma Marano, dove pochi minuti fa un’ambulanza è corsa in soccorso di una donna precipitata dal balcone di un palazzo situato in via Don Mimì Galluccio, nei pressi della chiesa San Ludovico D’Angiò.

Sul posto oltre i soccorsi sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Marano, diretti dal comandante Gabriele Lo Conte. Ancora non si conoscono le condizioni della donna né se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.