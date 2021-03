0 Facebook Blitz nel parcheggio per scambisti, 10 coppie multate: violavano le normative anti Covid Cronaca 30 Marzo 2021 21:50 Di redazione 1'

Erano tutti nel parcheggio per scambisti, nonostante le norme anti Covid. Il blitz durante una serata a luci rosse finisce con una maxi multa. Ben 10 coppie, ai preliminari al momento dell’arrivo degli agenti, sono stare sanzionate.

E’ accaduto in provincia di Brescia dove alcune persone, tra i 35 e 50 anni, come riporta BresciaOggi, si erano dati appuntamento in un parcheggio dedicato agli scambi di coppia.Per il resto nel corso della trasferta hard, dal coprifuoco al divieto di assembramenti e incontri tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, le coppie hanno violato praticamente tutte le disposizioni anti-contagio previste dai decreti regionali e statali.