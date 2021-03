0 Facebook Guendalina e Umberto si sono lasciati, ma spunta la fede, la spiegazione in lacrime: “Le carte del divorzio aspetto” Spettacolo 26 Marzo 2021 08:32 Di redazione 1'

Tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte pare sia tutto finito anche se i fan continuano a sperare che i due si ricongiungano, speranze nutrite anche dal fatto che Guendalina e Umberto continuano a vivere insieme. Lo hanno spiegato più volte perché: lo fanno per i figli. Umberto vorrebbe riconquistare la fiducia e l’amore di Guendalina.

Nelle stories su Instagram però i fan hanno notato che Umberto indossa ancora la fede del matrimonio con Guendalina Tavassi. Gli sono arrivati messaggi in cui gli hanno chiesto delucidazioni e lui ha spiegato con gli occhi lucidi:

“Io non la toglierò mai. Nel senso che finché non firmo le carte del divorzio e Guendalina se ne va dalla vita mia non la toglierò mai. Guendalina mi ha dato due figli ed è mia moglie. Non mi fate più questa domanda”.