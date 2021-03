0 Facebook Dramma nel Napoletano, donna cade dal balcone e muore Cronaca 26 Marzo 2021 08:52 Di redazione 1'

Dramma questa mattina a Marano, in provincia di Napoli. Una donna è caduta dal balcone di casa ed è morta.

Sul posto i carabinieri della locale compagnia e gli operatori del 118, come riporta il Meridiano. Pare che i sanitari non abbiano potuto far altro che constatarne il decesso. I militari dell’Arma sono in via Falcone, teatro della tragedia, e lavorano per far luce sulla vicenda.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.