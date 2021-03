0 Facebook Mara Venier sbotta contro Mahmood: “Si è comportato molto male” Spettacolo 25 Marzo 2021 18:37 Di redazione 2'

Mara Venier non lascerà Domenica In, la conduttrice ha confermato che sarà sempre lei al timone del programma di Rai 1. Inizialmente sembrava fosse vicino a un addio, ma poi ci avrebbe ripensato: “Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero. Quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano,diventerò nonna Mara”.

Cosa è successo tra Mara Venier e Mahmood

Uno strepitoso successo per Mara Venier che piace proprio per la sua spontaneità. Zia Mara, infatti, non ha mai peli sulla lingua e se c’è da ‘sgridare’ un ospite lo fa senza problemi, raccogliendo un grande numero di consensi. Questa volta la conduttrice si è molto adirata con Mahmood.

Il cantante non si è presentato a un’intervista che avrebbe dovuto fare durante l’ultima puntata di Domenica In. A far innervosire Mara Venier ci sarebbe non solo lo scarso preavviso – ha avvisato il venerdì per la domenica – ma anche il comportamento di Mahmood, che prima ha chiesto uno spazio nel suo programma e poi le ha dato buca: “Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”.