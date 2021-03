0 Facebook Follia in Campania, ludoteca aperta in piena zona rossa Cronaca 24 Marzo 2021 09:37 Di redazione 1'

Follia in Campania, scoperta una ludoteca aperta nonostante la zona rossa. Con L’ordinanza ministeriale dell’8 marzo

la Campania è entrata tra le zone a rischio maggiore di contagio Covid-19 e quindi sono state imposte alcune restrizioni per tutelare la salute di tutti.

Tale misura della zona rossa impone la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali, comprese scuole e centri per l’infanzia di ogni ordine e grado. Nonostante questo però c’è chi ha pensato ugualmente di aprire una struttura nella quale accogliere i bambini, mettendo in pericolo la loro salute.

La scoperta

La scoperta è stata fatta da Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, che ha scovato una ludoteca in piena attività, che accoglieva bambini dalle 8 del mattino fino al tardo pomeriggio, per circa 200 euro al mese. La struttura era allestita in una tenda montata sul terrazzo dell’abitazione, quindi completamente abusiva.