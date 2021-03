0 Facebook Raccolta fondi per Giulio, bimbo di 5 anni malato di leucemia Cronaca 23 Marzo 2021 16:00 Di redazione 2'

“Una mano per il piccolo Giulio”, la richiesta della famiglia di Giulio, bimbo di 5 anni affetto da una grave forma di leucemia. L’Associazione Turistica Pro Loco di Isola delle Femmine ha avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Giulio a pagare le spese necessarie per le cure mediche del loro bambino.

La storia di Giulio è simile a quella di molti bimbi che lottano in tenera età contro un brutto male. Dietro la forza di questi bambini ci sono le lacrime e la fatica di famiglie che nono solo devono sostenere psicologicamente i loro piccoli ma anche trovare il denaro necessario per offrire ai propri figli tutte le cure possibili.

Giulio lotta da sempre come un leone, è stato a lungo ricoverato e ha già subito il trapianto di midollo. Purtroppo poco fa ha scoperto, attraverso accertamenti diagnostici, di avere una recidiva della malattia. La famiglia ora ha bisogno di aiuto per poter affrontare i costi delle cure e delle visite che dovrà fare a Roma.

La Pro Loco di Isola, ha aperto un portale sul quale poter effettuare una donazione spontanea per aiutare Giulio. Per ottenere ulteriori informazioni e aiutare attraverso una donazione CLICCA QUI .