E’ morto il nipote di Matteo Messina Denaro. Gaspare Allegra, 37 anni, aveva lasciato la Sicilia per trasferirsi al Nord e condurre una vita diversa, lontano dallo stereotipo di essere il nipote dell’ultimo capo di Cosa Nostra, latitante da più di 30 anni. E’ caduto in un dirupo ella giornata di domenica mentre stava facendo una gita con il fratello più piccolo, Francesco.

La tragedia è avvenuta sulla Grigna Settentrionale, a 1600 metri di altezza, nella zona della Bocchetta di Prada, tra i comuni di Mandello ed Esino Lario. Doveva essere una gita fuori porta domenicale che è finita n un dramma. A causa della neve Gasparre è scivolato, precipitando nel vuoto davanti al fratello. Immediato l’arrivo del soccorso alpino che ha avviato subito le ricerche. Soltanto dopo alcune ore il corpo è stato ritrovato in fondo a un canalone, aveva fatto un volo di 300 metri. Per il trentasettenne non c’era più nulla da fare, sotto choc il fratello che non ha subito alcun trauma.

Gaspare era nipote di primo grado di Matteo Messina Denaro, figlio della sorella Giovanna e di Rosario Allegra, conosciuto come Saro che morì a 65 anni in ospedale dopo il trasferimento dal carcere in cui era detenuto al 41 bis. Il trentasettenne aveva provato a ricostruirsi una vita lontano dalla Sicilia, dopo essersi laureato in Giurisprudenza, si era trasferito al Nord.