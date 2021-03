0 Facebook Il festino dei giovani che ‘sfidano’ il Governatore, il video: “De Luca io me la godo sempre, contro fino alla morte” Cronaca 23 Marzo 2021 20:34 Di redazione 1'

Erano in quindici, tutti giovanissimi. Erano in un agriturismo intenti a mangiare, bere e ballare. La musica, le risate e i tanti commenti: “De Luca… negazionisti.. no vax… pro vax… io me la godo sempre… contro il sistema fino alla morte”.

Le immagini appena descritte sono apparse in un video che è diventato virale sul web. Pubblicato sui social, il filmato ha scatenato una bufera. Al suo interno i ragazzi stavano violando tutte le regole imposte dalla pandemia targata coronavirus.

La vicenda è accaduta a Castelcivita, in provincia di Salerno. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i carabinieri della compagnia di Eboli sono intervenuti ma hanno trovato solo alcuni giovani e il titolare. Tutti sono stati sanzionati e denunciati. La struttura è stata chiusa per cinque giorni. Ora è ‘caccia’ a tutti gli altri.