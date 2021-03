0 Facebook Caserta, precipita dal terzo piano del suo appartamento e muore a 29 anni Cronaca 23 Marzo 2021 11:48 Di redazione 1'

Dramma a Caserta, Giuseppe precipita dal terzo piano del suo appartamento. Aveva 29 anni il ragazzo trovato esanime sull’asfalto in via Giorgio La Pira, da una vicina. La corsa in ospedale non è servita a salvargli la vita, purtroppo il 29enne è morto dopo essere arrivato ieri sera in ospedale in condizioni disperate.

Il giovane, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Caserta, è quasi sicuramente caduto dal balcone al terzo piano della casa in cui viveva con i suoi familiari. Sul motivo della caduta, è giallo.

Al momento, tuttavia, i carabinieri non tralasciano alcuna pista, da quella della caduta accidentale o del suicidio, e anche a qualcosa di più inquietante.

L’autopsia disposta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere potrebbe fare un po’ di chiarezza sulla causa delle lesioni alla testa e in altre parti del corpo. I militari hanno ascoltato i familiari del 29enne, molto provati per quanto accaduto al giovane Giuseppe. Si attendono i risultati dell’esame autoptico per ulteriori chiarimenti.