Lutto a Sorrento per la morte improvvisa di Silvana Inserra, ex modella di Sorrento, morta a 47 anni nel febbraio del 2020. Pochi giorni prima era andata in una clinica estetica di Roma per un intervento di liposuzione.

A distanza di un anno è arrivata una svolta giudiziaria. Per i pm della procura di Roma la morte di Silvana poteva essere evitata, perché il decesso sarebbe avvenuto a causa di una complicanza in seguito dell’anestesia.

Le indagini

Secondo gli inquirenti il medico anestesista avrebbe dovuto rilevare nella sua paziente “i segni di ripetuti episodi di brachicardia, emergenti dai tracciati e scatenati dall’effetto farmacologico”. Per questo il pm Pietro Pollidori ha chiesto il rinvio a giudizio per il medico con l’accusa di omicidio colposo. Il gip valuterà se inviare il chirurgo a processo per la morte della signora Inserra oppure no.

Il ricordo del marito

In quei giorni di profondo dolore, il marito le diede addio attraverso un commovente post su Facebook: “Lo strazio il dolore per tutto questo non è descrivibile con alcuna parola e non sarai mai accettabile, non utilizzo mai Facebook se non per qualche battuta o scherno, mai per esprimere pensieri o considerazioni, preferisco dirli di persona o in privato, ma dopo ormai 9 giorni da quel terribile giorno, quando è iniziato il calvario, dopo le tantissime manifestazioni di affetto e cordoglio, che ti hanno dedicato volevo ringraziare tutti per la vicinanza e l’affetto che ti hanno dimostrato, in primis i nostri più cari amici e parenti che sono stati qui per starti vicino piu’ giorni a pregare e sperare in un miracolo, ancor di più il nostro migliore amico Gluigi che non riesco a mandare via in alcun modo, in attesa di poter ritornare con te a casa e darti l’ultimo saluto con tutte le persone che ti vogliono bene.

Lei per me era Mora (come amore al femminile), io le parole non riesco a trovarle e non credo esistano per descriverla, la sua straordinaria bellezza che mi ha fatto perdere la testa era nota a tutti, ma la sua bellezza interiore è indescrivibile, io nulla in confronto a lei, la purezza d’animo, la trasparenza, la sincerità, il mostrare senza filtri il suo essere, per lei erano imprescindibili verso chiunque senza compromessi, la complicità la dedizione ed unione con me è Paola senza uguali.

Mi hai regalato, sorrisi sensazioni, emozioni, quell’amore totale che molti sognano e che forse non hanno neanche mai sfiorato, la tua vita era in funzione solo di Paola e me, noi tre eravamo tutto quello che si può sognare, uniti e complici in tutto, forse avevamo troppo per essere accettabile o infinito…, addio Mora mia mi lasci il dono più straordinario che un padre possa desiderare, una piccola te (pazza di te e me),solare, sempre sorridente, sicura di se, con tanti interessi anche al servizio e per il bene degli altri.

Per lei eri mamma, migliore amica, confidente.

Appena tornava a casa correva a raccontarti, e ridevate o vi confrontavate assieme, sempre ogni giorno, i nostri sorrisi, la complicità, i giochi, le prese in giro, la nostra piccola cagnolina Kikka ormai componente della famiglia, riempivano di gioia la nostra casa.

Io ho cercato di fare il possibile per renderti felice e prendermi cura di te dal primo giorno che ti ho conosciuto, di realizzare i tuoi ed i nostri sogni ed in parte ci ero riuscito, ora mi sento atterrito, inutile, impotente di fronte a questa ingiustizia, avrei voluto fosse toccato a me piuttosto.

Ora, anche in questi giorni di strazio infinito, dove tutto sembra inaffrontabile, interminabile, insostenibile, nonostante il suo dolore per te, è Paola più di me (che non riesco a capacitarmi e a dominare la rabbia e lo sconforto) a starmi vicino cercando di calmarmi dicendomi che si occuperà lei di me (quanto e’ bella, meravigliosa…) imparando ancora meglio a cucinare a fare tutto quello che facevi tu per noi.

Ti ho amato e ti amo eri la persona più vera che ho mai conosciuto, farò di tutto per Paola come ho sempre fatto e tu sarai sempre in lei a ricordarmi quanto eri straordinaria,

tu quell’essere meraviglioso che mi ha regalato e concesso di starle accanto.

Ti voglio ricordare con questo video dell’estate scorsa al compleanno di Paola, dura pochi minuti, ma noi abbiamo riso per mesi quando facevamo le prove e tu e Paola ridevate a crepapelle a prendermi in giro sul divano a guardarmi mentre cercavo di imparare. Questi eravamo noi…”.