0 Facebook Dramma a Palinuro, pasticciere napoletano muore a 44 anni mentre lavora nel laboratorio Cronaca 22 Marzo 2021 11:41 Di redazione 1'

Dramma a Palinuro, in provincia di Salerno, dove un nota pasticcere napoletano è morto improvvisamente a soli 44 anni. L’uomo stava lavorando nel suo laboratorio, quando è stato colto improvvisamente da un malore che gli è stato fatale.

Dramma a Palinuro, pasticciere napoletano muore a 44 anni mentre lavora nel laboratorio

La tragedia si è consumata questa mattina, la vittima aveva solo 44 anni. Come riporta Il Mattino, sul posto sono giunti i sanitari del Saut di Palinuro che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri per avviare le indagini.