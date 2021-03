0 Facebook A passeggio con il figlio di 4 anni, multa al papà di 400 euro: “Attività ludica ingiustificata” Cronaca 22 Marzo 2021 13:47 Di redazione 2'

Multato dalla municipale perché passeggiava all’aperto con il figlio di 4 anni. Questo è quanto accaduto0 ad Antonio Fornabaio sabato mattina, nei pressi del Museo Pignatelli. L’uomo è stato multato da alcuni poliziotti della municipale perché si trovava in strada durante la zona rossa senza “giustificato motivo”.

L’uomo ha voluto raccontare la paradossale storia sul suo profilo social. Può una passeggiata con un bimbo di 4 anni, recluso da un anno e mezzo, essere motivo di multa?

Questo il racconto di Antonio: “20 Marzo 2021: esco con lo scooter con mio figlio per andare dal giornalaio sotto casa per comprare un Gormita, lo stesso giornalaio é ubicato vicino una piazzetta dove abbiamo incontrato degli amici di scuola di Mio figlio(4 anni, di cui 1 anno e 15 gg di domiciliari), facciamo due chiacchiere con gli altri genitori, arriva la polizia municipale…ci dice di disperderci, comincio ad allontanarmi mano nella mano con mio figlio non prima di aver fatto notare alla polizia munipale che a 20 mt da noi ci sta una manifestazione (non autorizzata) di una cinquantina di persone senza mascherina, con tanto di striscioni no mask, un megafono che risuonava frasi del tipo”non vaccinatevi che ci stanno iniettando il 5g”

Il racconto di Antonio continua: “A questo punto anziché ringraziarmi per la segnalazione mi chiedono i documenti e chiamano RINFORZI, quindi 4 poliziotti municipali per fare un verbale, perdono 25 minuti del loro prezioso tempo, (che avrebbero speso meglio multando i 4 parcheggiatori abusivi che nel frattempo, di fronte a noi hanno estorto almeno 20/30 euro facendo posteggiare su marciapiede bloccando lo scivolo disabili)…per multarmi…la loro giustificazione é stata perché MIO FIGLIO, stava “zompettando” mano nella mano con me…quindi INSIEME STAVAMO FACENDO ATTIVITÀ LUDICA!!!…e pensare che volevamo solo comprare un Gormita…la cosa che mi fa davvero INCAZZARE é che aprendo la bustina dei Gormiti é uscito un doppione! #andràtuttobene?”

