0 Facebook Stefano De Martino e la battuta come giudice ad Amici, arriva la replica di Emma Marrone Spettacolo 21 Marzo 2021 18:20 Di redazione 2'

Sabato 20 marzo, Canale5 ha trasmesso la prima puntata del serale di Amici 2021. Nella ventesima edizione dell’amatissimo talent condotto da Maria De Filippi, ricoprono il ruolo di giudici Emanuele Filiberto, Stash Fiordispino e Stefano De Martino. Quest’ultimo torna nella grande famiglia di Amici dopo essere stato lui stesso allievo nel 2009, poi ballerino professionista e conduttore della fascia pomeridiana. De Martino ha pubblicato un commento sui social poco prima che iniziasse la puntata.

Stefano De Martino ha puntato sull’ironia poco prima che andasse in onda la prima puntata del serale di Amici, registrata nei giorni scorsi. Il ballerino ha tirato in ballo Luca Giurato. Ha pubblicato un post su Instagram: “Da amici di Giurato a Giurato di Amici è un attimo. Ci vediamo stasera per la prima puntata del serale di Amici” e, citando una delle tante famose gaffe del giornalista e conduttore, ha concluso: “A pra foco!”.

Ben presto è arrivato il commento di Emma Marrone. I due sono ora buoni amici, ma all’epoca della trasmissione erano fidanzati e uno scandalo fu il tradimento del ballerino con Belen. La cantante, in un commento, ha riso di gusto alla battuta di Stefano De Martino e lui ha replicato con un cuoricino bianco.