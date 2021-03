0 Facebook Meteo Napoli, ultimi giorni invernali, arriva la primavera: tutti i dettagli Meteo 21 Marzo 2021 16:35 Di redazione 1'

Ancora freddo invernale in Campania con le minime che toccheranno i 5 gradi e le massime gli 11. Nonostante il sole, il gelo non tenderà a diminuire nei prossimi giorni. Bisognerà attendere ancora un altro poco per l’arrivo della tanta attesa primavera.

Lunedì 22 marzo ci sarà un ulteriore brusco calo della colonnina di mercurio. Il freddo toccherà il suo apice martedì 23 con temperature prossime allo zero anche a Napoli e sulla fascia costiera. Da mercoledì 24 il termometro comincerà lentamente a salire, per poi posizionarsi intorno ai valori medi stagionali intorno a sabato 27 marzo, domenica 28. Le massime toccheranno di nuovo i 18 gradi e le minime i 9 gradi.

Bel tempo e temperature miti per Pasqua. A partire da lunedì 29 le temperature saranno ancora in salita e il bel tempo porterà tepore e clima mite in gran parte della Regione. Non è previsto, secondo le ultime indicazioni meteo, l’arrivo di ulteriori perturbazioni.