La bimba ha fretta di nascere: mamma partorisce in macchina sulla strada per l'ospedale Cronaca 21 Marzo 2021 09:57 Di redazione 1'

Aveva fretta di nascere la piccola Chiara, venuta al mondo poco dopo le 6 dello scorso sabato, mentre i suoi genitori stavano procedendo in direzione dell’ospedale di Seriate, per accoglierla in totale sicurezza con l’aiuto dei medici.

La coppia di Nembro, secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, si era messa in macchina verso le 5.30 dopo il sopraggiungere delle prime contrazioni da parte della donna. La piccola, però, aveva fretta di nascere e, mentre mamma e papà percorrevano la strada che collega l’Alta Val Seriana all’ospedale di Seriate, meta designata per il parto, li ha costretti ad accostare vicino all’Esselunga di Nembro su suggerimento dei soccorritori e dei medici, nel frattempo contattati telefonicamente.

Nei pressi del supermercato, poi, sono arrivate anche due ostetriche hanno aiutato la donna nei momenti più delicati del parto. Successivamente, il gruppo è stato raggiunto da due ambulanze che hanno accompagnato la madre e la sua terzogenita Chiara all’ospedale ancora unite dal cordone ombelicale. Arrivate al Bolognini di Seriate, hanno ricevuto tutte le cure e le attenzioni necessarie per restare in salute. Sia la mamma che Chiara stanno bene.