Coronavirus Campania, oggi 1.810 contagi e 26 morti: bollettino di domenica 21 marzo 2021 Cronaca 21 Marzo 2021 16:20 Di Fabiana Coppola 2'

Sono 1.810 i nuovi casi di Coronavirus in Campania su 22.782 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, di cui 16.812 molecolari e 5.970 antigenici. Con un tasso di positività del 7,95%. Sui 1810 positivi ci sono 1.221 asintomatici e 589 sintomatici: Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari. Questi i dati contenuti nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale per l’emergenza Covid19 in Campania diffuso oggi e aggiornato alla mezzanotte di ieri. Nelle ultime 24 ore in Campania si registrano purtroppo anche 26 nuovi decessi (21 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri; in totale 4.897), mentre il numero delle persone che sono guarite è di 2.003 (in totale 213.419).

Il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, è del 7,95%, secondo i dati contenuti nel bollettino odierno dell’Unità di Crisi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della Campania, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, che fanno registrate +12 posti letto occupati rispetto a ieri (in totale 173). Aumentano invece i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria Covid, che fanno registrare un +38 posti letto occupati nelle ultime 24 ore (totale 1.569).

Ecco i dati relativi allo stato di occupazione dei posti letto, sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria, negli ospedali della Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 173 (+12)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 1.613 (+38)

Intanto, la Campania si prepara a restare in zona rossa Covid fino al 6 aprile.