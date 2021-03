0 Facebook ‘Carosello Carosone’ conquista gli italiani, il film sul grande musicista napoletano trionfa in tv Successo in tv per 'Carosello Carosone'. Il film dedicato al grande Renato è stato un successo nazionale. Tanti anche i commenti positivi sui social Spettacolo 19 Marzo 2021 09:25 Di redazione 2'

È piaciuto a tutti. Divertente, interessante e ben fatto. Soprattutto con protagonista uno dei musicisti più importanti e influenti della storia della musica italiana. Stiamo parlando di ‘Carosello Carosone‘ il film dedicato alla storia di Renato Carosone. Quest’ultimo ha reinterpretato la musica napoletana fondendola con la tarantella, le melodie africane e americane (Jazz, Swing, Boogie-woogie, Blues, Cha cha cha e Rock and roll), creando una forma di macchietta, ballabile e adeguata ai tempi.

Il grande musicista napoletano è stato interpretato dal giovane Eduardo Scarpetta. L’inseparabile amico e collega Gegè Di Giacomo ha avuto il volto di Vincenzo Nemolato. La storia è iniziata dalla fine, ovvero dal 1958 dove Carosone si esibì a New York al prestigioso Carnage Hall.

Poi è stato un continuo tuffo nel passato, da quando il giovane Carosone si diplomò al conservatorio, passando per l’esperienza in Etiopia, fino al matrimonio con il suo grande amore Lita, interpretata da Ludovica Martino. Poi il grande successo, nazionale e internazionale che ha permesso a Carosone di stabilire due record: il musicista, cantautore, compositore e maestro napoletano è ancora l’unico artista ad essere stato in cima nelle classifiche statunitensi per diverse settimane.

Invece, insieme a Domenico Modugno (un altro gigante della musica italiana), Carosone è stato l’unico musicista ad aver cantato ed inciso dischi negli Usa non tradotti in inglese ma scritti e interpretati in italiano. Il film che ha conquistato gli ascolti su Rai 1, è piaciuto tantissimo ed ha conquistato gli italiani. Tantissimi anche i commenti positivi pubblicati sui social. Insomma davvero un grande successo.