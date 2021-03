0 Facebook Napoli, morta Sonia Battaglia. Il figlio: “Te ne sei andata per un vaccino” Cronaca 18 Marzo 2021 16:05 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta Sonia Battaglia, la 54enne che era ricoverata in coma farmocologico dal 13 marzo all’ospedale del Mare. Questa mattina è stata dichiarata la morte celebrale.

Originaria di Somma Vesuviana, la donna era iniziata a stare poco bene 12 giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca. A confermare la notizia a Vocedinapoli.it è stato il figlio Raffaele che ha detto: “E’ morta stamattina alle 9”.

Le parole del figlio Mario che ha affidato ai social tutta la sua disperazione: “Ciao mamma… Ti guarderò sempre così, sei stata e sarai la cosa più bella della mia vita, te ne sei andata oggi alle 9:00, per un vaccino, per un senso civico. Tu che mi chiamavi la mattina per chiedere come stai ? Tu Che mi facevi i complimenti per tutto, mi dicevi che ero bellissimo anche quando mi svegliavo la mattina. Tu che pensavi prima a noi poi a te Tu che hai fatto di tutto per i tuoi figli, per tuo marito…”.

