Bambini e neonati abusati e filmati, scoperta una rete intera: 119 indagati e 3 arrestati al Centro e al Sud Cronaca 18 Marzo 2021 14:57 Di redazione 2'

L’indagine della Procura di Catanzaro ha fatto emergere un’orribile realtà: bambini e neonati abusati e filmati. Sono 119 le persone indagate, accusate di aver partecipato sui social e sulla rete a uno scambio di video che ritraevano bambini. Nei filmati si vedono dei minori, a volte anche neonati, abusati da un adulto.

A smascherare questa rete sono stati gli agenti della Polizia Postale coordinati dalla Procura di Catanzaro. Gli indagati hanno un’età compresa tra i 18 e i 72 anni. All’esito delle indagini, gli investigatori hanno individuato 28mila immagini e ottomila video che mostrano oscenità e abusi ai danni di bambini e bambine. Sotto sequestro 230 dispositivi informatici. Il gruppo degli indagati comprende “professionisti, studenti, disoccupati, pensionati, impiegati pubblici e privati, militari, un appartenente alle forze di polizia e una guardia giurata”.

A far scattare l’indagine un anno fa alcune segnalazioni. Gli accertamenti hanno consentito di individuare i 119 username utilizzati dagli indagati per scambiarsi il materiale e hanno portato alle perquisizioni che hanno interessato 16 Regioni e 60 province, in particolare in Lombardia, Piemonte e Veneto, regioni nelle quali risiedono la metà degli indagati. I tre arrestati sono invece residenti nelle province di Imperia, Pistoia e Reggio Calabria. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno sequestrato cellulari, tablet, hard disk, pen drive, computer, cloud, indirizzi email e profili social associati.