0 Facebook “Madonna piange lacrime di sangue”: si grida al miracolo nel Napoletano, spunta la verità Cronaca 17 Marzo 2021 20:27 Di redazione 2'

Si grida al miracolo a Pozzuoli, ad Arco Felice, per la statua della Madonna di Fatima dell’ex convitto delle Monachelle. Macchie rosse sono comparse sotto gli occhi e sulla guance della statua.

La piccola statua si trova nei giardinetti antistanti l’ex Convitt e gli scatti stanno facendo il giro della Rete. Nel giro di pochi giorni il simulacro è diventato luogo di pellegrinaggio da molti fedeli della zona che gridano al miracolo. Secondo quanto riporta il Mattino, da una prima osservazione si tratterebbe di macchie di vernice e non di lacrime di sangue. Non si conosce l’autore del presunto gesto quindi nemmeno la motivazione.

Tra gli abitanti del posto non mancano i diffidenti che respingono l’idea del miracolo. Commenta a Il Mattino una residente tra le prime ad accorgersi del caso: “Vedere il volto della Madonna, deturbato da finte lacrime di sangue, mi ha turbata non poco. È vero che stiamo vivendo momenti difficili, ma ritengo che sia un’azione di cattivo gusto. Sicuramente chi ha fatto questo, voleva esprimere il dolore per il difficile periodo che stiamo attraversando legato alla pandemia”.