Trombosi dopo il vaccino, Sonia è grave. Parla il figlio: "Lo faccio per salvarle la vita" Parla il figlio di Sonia Battaglia. IL giovane Raffaele Conte ha inviato alla redazione di VocediNapoli.it un video appello per sua madre Cronaca 16 Marzo 2021

Ha fatto il vaccino il primo marzo scorso. A Sonia Battaglia è stato somministrato l’AstraZeneca lotto ABV5811. Dopo due giorni che aveva ricevuto la prima dose, Sonia ha iniziato a star male. Prima un pò di febbre, poi qualche problema con l’esprimersi e infine difficoltà nel muoversi.

Finché le sue condizioni sono precipitate. La donna è stata addirittura colpita da un’emorragia interna e da un’infarto. Una volta ricoverata d’urgenza presso l’Ospedale del Mare, a Sonia è stata diagnosticata una trombosi. Ora è in gravi condizioni, in uno stato di coma.

Parla il figlio di Sonia Battaglia

Per la 54enne si è mobilitata l’intera famiglia. Ieri è diventato virale sul web un video pubblicato dal fratello Antonio Battaglia. Quest’ultimo ha raccontato la dolorosa vicenda che ha colpito la sorella ed ha lanciato un appello ai medici, ai media e alle istituzioni.

Lo stesso hanno fatto i figli di Sonia, Raffaele e Mario Conte, pubblicando un lungo post su Facebook. Proprio Raffaele ha inviato un video appello alla nostra redazione. Il giovane ha descritto ciò che la mamma ha subito e si è rivolto ai dottori in ascolto: “Faccio questo appello affinché qualcuno possa salvare mia madre e possa impedire che quello che è successo possa accadere ad altre persone“.

Il post condiviso su Facebook –

Mia mamma non è morta ma abbiamo bisogno di un aiuto di tutti affinché possano vederla tutti i dottori…vi prego aiutateci. Mia mamma (Sonia Battaglia), una donna di 54 anni fin ora sempre stata sana come un pesce una settimana fa si è sottoposta al vaccino Astrazeneca (LOTTO ABV5811), data scadenza 30.06.2021 responsabile vaccinazione: Antonio Coppola, data somministrazione 1 Marzo 2021, ore 15.05.

Il giorno seguente al vaccino stava bene tanto che è andata a lavorare. Due giorni dopo ha avuto la febbre (nella norma rassicurati dalla dottoressa). Terzo giorno, mia mamma ha iniziato a vomitare senza sosta, abbiamo chiamato l’ambulanza i quali le hanno messo la flebo per recuperare tutti i liquidi che stava perdendo.

Mia mamma dormiva in continuazione non riusciva a parlare, si addormentava mentre parlava. Il giorno 12 sera abbiamo richiamato l’ambulanza la quale dopo aver controllato i parametri vitali si è rifiutata di portarla in ospedale e tenerla sotto controllo.

La mattina seguente ovvero ieri 13 marzo ho chiesto a mia madre di muoversi e di alzare la gamba sinistra, lei era convinta di riuscire ad alzarla ma invece era totalmente immobile! L’ho presa in braccio e portata in pronto soccorso (Ospedale del Mare a Napoli) dove è stata ricoverata d’urgenza per emorragia celebrale nel durante ha avuto anche un infarto…dopo essere riusciti a parlare con i dottori nel pomeriggio ci hanno informati che nel giro di due ore ha avuto una TROMBOSI MASSIMA che ha preso tutti gli organi del corpo, EMORRAGIA CELEBRALE e un occlusione dell’aorta causata da una placca.

Non si può intervenire in nessun modo perché l’eparina aumenta ulteriormente l’emorragia al cervello! Io vi prego, vi supplico di intervenire così che si possano avere altri consulti medici, che portino alla luce questo veleno che vogliono iniettarci! Vi prego vi chiedo umilmente una mano c’è un intera famiglia distrutta e sei voi potete darci una mano ve ne saremmo eternamente grati.