0 Facebook Malato terminale ha 5 mesi di vita, vuole realizzare il suo sogno: 18enne sposa la donna che ama News 16 Marzo 2021 14:33 Di redazione 2'

E’ un ragazzo malato terminale, gli dicono che ha 3-5 mesi di vita, ma vuole realizzare il suo più grande sogno: sposare la donna che ama. Con una piccola cerimonia, nel posto in cui si sono scambiati il loro primo bacio, i due si sono giurati amore eterno davanti ai parenti e agli amici più stretti.

Chase ha solo 18 anni ma già combatte da molto tempo; aveva 12 anni quando gli è stato diagnosticato il sarcoma di Ewing, un cancro raro che colpisce i giovani ed è altamente maligno. Si è sottoposto a ogni terapia finché gli esami non hanno mostrato che il tumore era sparito, così ha ripreso in mano la sua vita e ha conosciuto Sadie. Era il 2018, entrambi facevano parte di una squadra agonistica di nuoto.

Chase lo scorso marzo inizia a soffrire di dolori lancinanti e scopre che il cancro si è diffuso in tutto il corpo. OI medici gli danno dai 3 ai 5 mesi di vita. I due ragazzi però non hanno dubbi: vogliono sposarsi.“Volevo parlare a Sadie del matrimonio, ma lei mi ha anticipato: ‘So già cosa stai pensando e io sono d’accordo: sposiamoci!’ ”. Aiutati delle famiglie, in 4 giorni hanno organizzato la loro cerimonia nel viale davanti casa di Sadie, dove la loro storia era cominciata e da dove sarebbero ripartiti insieme, uniti per sempre su questa terra. Chase oggi sta affrontando un nuovo ciclo di radio e di chemioterapia, e con una raccolta fondi online molte persone lo stanno aiutando a pagare le spese mediche; la prognosi non è cambiata, ma c’è ancora chi continua a pregare per un miracolo: “Nessuno può sapere quanto tempo vivrà con la persona che ama, perciò l’unica cosa da fare è dare valore a ogni momento”.