Lascia il figlio di 5 mesi solo in casa per andare dal parrucchiere, torna e lo trova morto

Una storia drammatica arriva dalla piccola città di Kamianka-Dniprovska, nel sud dell’Ucraina. Una donna di 28 anni, identificata con il nome di Yulia, ha deciso di uscire di casa per andare a tingersi i capelli lasciando a casa il figlio di soli 5 mesi. Al ritorno la donna ha trovato il piccolo morto di ipotermia, dato che nella casa la temperatura era scesa a -4 gradi.

La donna, come riporta il Sun, quando è tornata a casa si è resa conto che il bambino non stava bene e ha chiamato l’ambulanza. Quando i medici sono intervenuti per il bimbo non c’era più nulla da fare, se non riscontrare che in realtà era morto molte ore prima del loro arrivo.

LE INDAGINI

La polizia ha poi scoperto che la donna aveva lasciato il suo bambino e una figlia di due anni da soli nella loro casa non riscaldata per andare dalla vicina a tingersi i capelli. La 28enne ha detto agli agenti di aver dato da mangiare ai suoi figli e che, dopo aver aggiunto lena alla stufa, li ha lasciati sapendo di assentarsi per poco tempo.

Dalle indagini però è emerso che la mamma e la vicina abbiano bevuto molto, questo ha trattenuto la donna più del previsto fuori casa. Ora la donna è finita in carcere in attesa di processo e rischia una condanna fino a 15 anni di carcere.