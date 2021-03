0 Facebook Lutto a Napoli, morto il pittore e docente Armando De Stefano: per 40 anni ha insegnato all’Accademia di Belle Arti Cronaca 16 Marzo 2021 16:58 Di redazione 2'

Lutto nel mondo accademico napoletano, si è spento all’età di 94 anni il pittore Armando De Stefano, docente all’Accademia di Belle arti per oltre 40 anni. Una colonna dell’Istituto di formazione, dove ha dipinto il soffitto dello studio del rettore ed è stato maestro di artisti di grande calibro, come Guglielmo Longobardo.

Lutto a Napoli, morto il pittore e docente Armando De Stefano: per 40 anni ha insegnato all’Accademia di Belle Arti

Il professore e pittore De Stefano è stato allievo di Emilio Notte e nel 1947 ha dato vita con altri pittori napoletani al “Gruppo Sud”, espressione dell’adesione a una pittura realistico-sociale. Nella sua lunga carriera è stato impegnato nell’Espressionismo materico e astratto, per poi tornare dal ’62 in poi alla figurazione.

Alcune sue opere sono ospitate nella chiesa della Santissima Annunziata e nella chiesa di San Giovanni Evangelista (frazione Bonea) in Vico Equense, al Museo di Capodimonte, al Museo di Chieti, al Museo in Palazzo d’Avalos a Vasto, a Giulianova, a Milano, a Firenze, al Museo Puskin di Mosca, a New York nella collezione Ernst Kahn, alla fondazione Marschall Field di Chicago e nella collezione del Museo di Durazzo in Albania.

Il Comune di Napoli ha voluto esprimere il cordoglio per la perdita di un grande artista cittadino attraverso una nota: “L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa del grande pittore napoletano Armando De Stefano, straordinario artista figurativo che aveva creato nel 1947 il Gruppo Sud e che fu protagonista del movimento realista italiano con Guttuso e Vespignani”.