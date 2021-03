0 Facebook Paura in Campania, esplode bombola di gas: anziano grave, era in casa con il nipotino Cronaca 15 Marzo 2021 09:02 Di redazione 1'

L’esplosione di una bombola di gas ha causato il grave ferimento di una persona anziana 78enne. L’episodio è avvenuto ieri mattina a Siano, località in provincia di Salerno. Come riportato da Il Mattino, l’abitazione dove si è verificata l’esplosione, si trova in Traversa Alfonso Gatto.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi che hanno provveduto alle prime cure a l trasporto della vittima in ospedale a Nocera Inferiore. Ma a causa delle gravi ustioni, l’anziano è stato trasferito al centro ustionati di Napoli.

La moglie dell’uomo, ferita in modo più lieve (ustioni ad un braccio e al volto), è stata ricoverata presso l’ospedale di Mercato San Severino. In casa con la coppia di coniugi c’era anche il nipotino di soli tre anni che per fortuna sta bene. Gravi i danni riportati dall’edificio.