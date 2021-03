0 Facebook Lotto nel Napoletano, addio ad Ester la ‘Maestra gentile’: “È uno dei nostri giorni più tristi” Cronaca 15 Marzo 2021 17:58 Di redazione 2'

Un altro dramma che ha colpito il mondo della scuola campana. Una tragedia causata dalla pandemia portata dal coronavirus. Il covid ha mietuto un’altra vittima, si è trattato della docente Ester Longobardi, 61enne originaria di Castellammare di Stabia.

La donna, conosciuta come la ‘Maestra gentile’, era molto sensibile a differenti tematiche: dalla politica, alle battaglie sui diritti civili e sociali. Come riportato da Il Riformista, proprio per queste sue caratteristiche era molto amata e conosciuta.

In servizio a Gragnano, Ester ha combattuto per oltre un mese contro il virus. ha lasciato due figlie e il marito Catello Della Monica, ufficiale della polizia municipale in pensione. La donna era ricoverata all’ospedale Cotugno, dopo un primo ricovero al Loreto Mare.

Tantissimi i messaggi d’affetto per lei. L’intera comunità stabiese si è stretta intorno alla sua famiglia. L’istituto Comprensivo Gragnano 3 ha postato la foto della maestra in classe con questo ricordo: “E’ una delle giornate più buie per la nostra comunità; ci ha lasciati una persona perbene prima ancora di una appassionata educatrice, di grande sagacia e cultura, stimata ed apprezzata da tutti per la passione che riusciva a mettere nelle cose in cui credeva. Ci accomuniamo e ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che dovranno rinunciare alla sua vicinanza e amicizia…da domani saremo tutti più poveri. Ciao Ester”.