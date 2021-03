0 Facebook Francesco Totti confessa il suo dramma: “È stata dura, ho avuto paura. La malattia era aggressiva. Ho rifiutato il ricovero” Sport 14 Marzo 2021 13:37 Di redazione 1'

Un’intervista a tutto tondo quella che Francesco Totti ha rilasciato per 7, il magazine del venerdì in edicola con il Corriere della Sera. L’ex capitano della Roma ha parlato di tutto, raccontando molti aspetti della sua vita.

Calcio e non solo, Totti è come se si fosse ‘confessato’. Il dolore per la scomparsa del padre ucciso dal coronavirus, l’amore per la Roma (in particolare gli inizi, Spalletti e il ritiro) e la sua storia con Ilary.

Ma è sempre il covid ad essere stato protagonista. Anche Totti ha contratto il virus e in proposito ha dichiarato: “È stata dura, ho avuto paura. La malattia era aggressiva. Ho rifiutato il ricovero”.