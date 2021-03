0 Facebook Napoli, tensioni nel supermercato strapieno. È polemica: “Bloccate l’entrata” Tensioni nel supermercato strapieno a Napoli. Folla e polemiche in un supermercato del centro città. "Meglio contingentare gli ingressi" Cronaca 13 Marzo 2021 14:59 Di redazione 1'

Polemiche e lamentele all’interno di un noto supermercato del centro di Napoli. Lunghe file per entrare e folla all’interno, sia nei reparti che alla cassa. La situazione, secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, ha causato qualche tensione tra i presenti.

Alcuni clienti hanno segnalato una scarsa organizzazione, nonostante il supermarket in questione è conosciuto anche per come è strutturato (un aspetto sempre decantato dai cittadini). “Perché non regolate gli ingressi?“, “Non sarebbe meglio bloccare l’entrata?“.

Tensioni nel supermercato strapieno a Napoli

Sono stati questi alcuni dei commenti fatti dalle persone presenti all’interno. Pare anche all‘ingresso, prima che i clienti entrassero, qualcuno ha denunciato che non sarebbero stati effettuati i normali controlli per la temperatura e il distanziamento. Addirittura sarebbero mancati i carrelli, sintomo dell’enorme folla che avrebbe ‘invaso’ il supermercato.