0 Facebook Napoli, accoltella la moglie e si costituisce: la donna è deceduta al Cardarelli Cronaca 13 Marzo 2021 11:41 Di redazione 2'

E deceduta la donna accoltellata a Napoli questa notte. Il marito l’ha colpita più volte riducendola in fin di vita. La vittima era ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli. L’uomo, dopo essere scappato, si è costituito dai Carabinieri.

È morta la donna accoltellata a Napoli dal marito

Ha accoltellato la moglie numerose volte e poi e’ fuggito. E’ accaduto la notte scorsa a Napoli: la donna, 40 anni, e’ ricoverata in condizioni molto gravi e sta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale Cardarelli. L’uomo, dopo la fuga, si e’ costituito alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni. L’aggressione e’ avvenuta intorno alle 4.30, nel quartiere di San Carlo Arena. La donna ha riportato diverse ferite. Sul fatto indagano sia la Polizia che i Carabinieri.

Accoltella la moglie a Napoli

Secondo il bollettino medico dell’ospedale Cardarelli, la donna e’ in fin di vita. Le sue condizioni, gia’ all’arrivo in codice rosso al pronto soccorso, sono apparse subito gravissime. Al momento e’ sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da parte della equipe del Trauma center e di chirurgia toracica.

L’ultimo bollettino del Cardarelli –

Bollettino medico del 13 marzo 2021 – ore 10.15

È in fin di vita la giovane donna che stamani (ore 05.00) è giunta in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli in seguito ad un accoltellamento. La paziente, sin da subito in imminente pericolo di vita, è al momento sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da parte delle équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica.

Prossimo bollettino medico ore 15.00.