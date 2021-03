0 Facebook I Quartieri Spagnoli ricordano Giuseppina Esposito: “Anima, con il marito, di via San Mattia” La signora è scomparsa poche settimane dopo il marito, don Salvatore Martinucci Cronaca 12 Marzo 2021 17:58 Di Sveva Scalvenzi 2'

Si terrà lunedì 15 marzo presso la chiesa della Concordia alle ore 18.30 la messa per il trigesimo di Giuseppina Esposito, deceduta all’età di 66 anni poche settimane dopo la morte del marito don Salvatore Martinucci.

Marito e moglie, le due anime di via San Mattia, così ai Quartieri Spagnoli ricordano la signora Giuseppina e don Salvatore. Lei è spiata a distanza di poche settimane dal decesso del marito, non ha resistito alla perdita del coniuge, l’uomo con cui aveva passato gran parte della sua vita, la sua metà da cui non è riuscita a separarsi.

Le scomparse della signora Giuseppina e di don Salvatore sono state due grande perdite per i Quartieri Spagnoli, ma soprattutto per via San Mattia, la strada in cui abitavano. Chiunque si trovasse a passare di lì non poteva fare a meno di salutarli, erano spesso fuori al balcone della loro casa, pronti a sorridere agli abitanti della zona e ai turisti che prima della pandemia affollavano il quartiere. I figli Anna e Antonio oggi devono fare i conti con la perdita di entrambi i genitori, venuti a mancare a distanza di così poco tempo, che oggi ricordano con immenso affetto.

Non manca il dolore di un dramma che ha stravolto la loro famiglia. “Erano unitissimi – dice Anna a Vocedinapoli.it – mia madre non ha sopportato la perdita di mio padre e purtroppo dopo poco tempo si è spenta anche lei“.

I figli, i nipoti, tutti possono contare sull’affetto degli abitanti di via San Mattia che si sono stretti a loro in un momento così difficile. Sarà impossibile colmare il vuoto che la signora Giuseppina e don Salvatore hanno lasciato, il loro ricordo però resterà indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscere entrambi.