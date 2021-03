0 Facebook Giovane ferito a colpi d’arma da fuoco a Giugliano, non è in pericolo di vita Giovane ferito a colpi d'arma da fuoco a Giugliano. La vittima, 20 anni, stava aspettando il bus. Da solo si è recato in ospedale. Indagini in corso Cronaca 12 Marzo 2021 10:15 Di redazione 1'

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti presso l‘ospedale Pineta Grande di Castelvolturno. Un giovane incensurato di 20 anni di Giugliano è arrivato al pronto soccorso, ferito ad una gamba da due colpi di arma da fuoco.

Ha raccontato ai militari di essere stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter, mentre era nei pressi di una fermata per autobus in via Domiziana (loc. Varcaturo – Giugliano in Campania). Questi avrebbero poi fatto fuoco. Dinamica e motivazioni da chiarire. Il giovane non è in pericolo di vita.