Fabrizio Corona torna in carcere, Nina Moric: "La tua anima sa quando è il momento di chiudere un capitolo" Spettacolo 12 Marzo 2021

Le scene dell’arresto di Fabrizio Corona hanno fatto il giro del web e di tutti i telegiornali. L’ex re dei paparazzi nella giornata di giovedì, poco prima che gli agenti di Polizia andassero a prenderlo per portarlo in carcere, si è auto-lesionato e ha lanciato un appello al giudice del Tribunale di Sorveglianza. Ha chiesto di non tornare in carcere e quando le forze dell’ordine sono arrivati a casa sua, lui ha opposto resistenza finché non ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale, è attualmente ricoverato nel reparto di Psichiatria.

Cosa ha detto Nina Moric

Tante le attestazioni di sostegno che Corona ha ricevuto dal mondo dei vip e non solo. In molti parlano di ‘accanimento giudiziario’ nei suoi confronti. Nina Moric, la sua ex moglie, non ha rilasciato dichiarazioni dirette in merito, ma l’ultimo post apparirebbe come un commento alla situazione: “La tua anima sa quando è il momento di chiudere un capitolo”. Poche parole che sembrerebbero un chiaro riferimento a quanto accaduto al suo ex compagno e padre di suo figlio.

Non è certo che si riferisse al ritorno in carcere dell’ex re dei paparazzi, ma il tempismo farebbe supporre questo.