Guendalina Tavassi si lascia con il marito napoletano: "Siamo separati da mesi ma siamo in casa insieme" Spettacolo 11 Marzo 2021

Matrimonio terminato tra Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte. L’opinionista di Barbara d’Urso ha annunciato sui social network la rottura con l’imprenditore napoletano. Al momento non si conoscono i motivi, ma la coppia fu avvolta dallo scandalo nel mese di novembre.

I due sono convolati a nozze, in diretta Rai, nel 2013 e hanno avuto due figli: Chloe e Salvatore. Guenda è anche mamma di Gaia, avuta quando aveva solo 17 anni da una precedente relazione. Nelle storie di Instagram Guendalina Tavassi ha confermato i gossip degli ultimi giorni: con Umberto D’Aponte non c’è più amore. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha chiarito che Umberto resta il padre dei suoi figli e una persona fondamentale nella sua vita. Oggi e per sempre.

“Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”.

Nessun commento da parte di D’Aponte, che è tornato sui social network dopo aver chiuso momentaneamente il suo profilo Instagram in seguito allo scandalo bollente che ha travolto la moglie qualche mese fa.