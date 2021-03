0 Facebook Gioia a Melito, la piccola Rosanna può essere curata: la bimba ha la speranza di guarire Cronaca 11 Marzo 2021 15:22 Di redazione 1'

Grande gioia a Melito, località in provincia di Napoli. La piccola Rosanna, affetta da Sma – una rara malattia neurodegenerativa – potrà finalmente essere curata. Infatti l’Agenzia Italiana per il Farmaco ha approvato il Zolgensma.

Quest’ultima è una medicina dal costo assurdo: solo una dose costa due milioni di euro. Come riportato da Internapoli, ora sarà possibile somministrare questo farmaco gratuitamente in Italia per i bimbi sotto i 13,5 kg.